Жовтий рівень небезпечності: на заході України очікують сильний вітер і грози

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища у західних областях.
До кінця доби 14 вересня там прогнозуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с, а на Волині, Львівщині та Закарпатті можливі грози.
Фахівці оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
Укргідрометцентр застерігає, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.
