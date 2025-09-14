Жовтий рівень небезпечності: на заході України очікують сильний вітер і грози

На заході України оголосили жовтий рівень небезпечності: пориви вітру 15–20 м/с та грози.

Джерело фото: depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища у західних областях.

До кінця доби 14 вересня там прогнозуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с, а на Волині, Львівщині та Закарпатті можливі грози.

Фахівці оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Укргідрометцентр застерігає, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.