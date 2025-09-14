Желтый уровень опасности: на западе Украины ожидают сильный ветер и грозы

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях в западных областях.
До конца суток 14 сентября там прогнозируются порывы ветра скоростью 15–20 м/с, а на Волыни, Львовщине и Закарпатье возможны грозы.
Специалисты объявили I уровень опасности (желтый).
Укргидрометцентр предостерегает, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
