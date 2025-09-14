Желтый уровень опасности: на западе Украины ожидают сильный ветер и грозы

На западе Украины объявили желтый уровень опасности: порывы ветра 15–20 м/с и грозы.

Источник фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях в западных областях.

До конца суток 14 сентября там прогнозируются порывы ветра скоростью 15–20 м/с, а на Волыни, Львовщине и Закарпатье возможны грозы.

Специалисты объявили I уровень опасности (желтый).

Укргидрометцентр предостерегает, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.