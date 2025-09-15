На Буковині заступник голови РДА взяв 500 доларів за обіцянку «вирішити питання» з мобілізацією

Чоловік обіцяв вплинути на ТЦК і допомогти військовозобов’язаному отримати відстрочку від мобілізації.

На Буковині на спробі конвертувати ухилення від мобілізації у власний прибуток викрито заступника голови районної адміністрації, який є депутатом Хотинської міської ради. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Посадовець обіцяв військовозобов’язаному вплинути на працівників ТЦК, щоб зняти його з розшуку в електронній системі «Оберіг», а також організувати направлення на проходження додаткового обстеження у ВЛК для підтвердження «потрібного» діагнозу й отримання відстрочки від призову.

За свій вплив «просив» та одержав 500 доларів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України та відсторонено від посади.

