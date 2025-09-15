На Буковине замглавы РГА взял 500 долларов за обещание «решить вопрос» с мобилизацией

Мужчина обещал повлиять на ТЦК и помочь военнообязанному получить отсрочку от мобилизации.

На Буковине на попытке превратить уклонение от мобилизации в личную выгоду разоблачен заместитель главы районной администрации, который является депутатом Хотинского городского совета. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Чиновник обещал военнообязанному повлиять на работников ТЦК, чтобы снять его с розыска в электронной системе «Оберіг», а также организовать направление на прохождение дополнительного обследования в ВЛК для подтверждения «нужного» диагноза и получения отсрочки от призыва.

За свое влияние «просил» и получил 500 долларов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и отстранено от должности.

