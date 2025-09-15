Пенсії в Україні: хто ризикує залишитися без виплат, попри досягнення пенсійного віку

Як буде змінюватися пенсійний вік до 2028 року.

В Україні щороку підвищуються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. У 2025 році, щоб оформити пенсію у 60 років, потрібно мати мінімум 32 роки стажу. Якщо страхового стажу не вистачає, вийти на пенсію можна після досягнення 63 років, якщо є щонайменше 22 років страхового стажу. За наявності щонайменше 15 років стажу, вийти на пенсію можна у 65 років.

Це передбачено пенсійною реформою, яка триватиме до 2028 року. Так, для виходу на пенсію буде потрібно:

у 2026 році – щонайменше 33 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років, щонайменше 23 років – для виходу на пенсію у 63 роки. Кількість необхідного стажу для виходу на пенсію у 65 років не зміниться;

у 2027 році – щонайменше 34 років страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років, щонайменше 24 роки – для виходу на пенсію у 63 роки. Для виходу на пенсію у 65 років потрібно буде, як і раніше, 15 років;

у 2028 році – щонайменше 35 років стажу для виходу на пенсію у 60 років, щонайменше 25 років – для виходу на пенсію у 63 роки. За наявності щонайменше 15 років стажу на пенсію можна буде вийти у 65 років.

