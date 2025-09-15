Пенсии в Украине: кто рискует остаться без выплат, несмотря на достижения пенсионного возраста

Как будет меняться пенсионный возраст до 2028 года.

В Украине ежегодно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию. В 2025 году, чтобы оформить пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 32 года стажа. Если страхового стажа не хватает, выйти на пенсию можно по достижении 63 лет, если есть не менее 22 лет страхового стажа. При наличии не менее 15 лет стажа выйти на пенсию можно в 65 лет.

Это предусмотрено пенсионной реформой, которая продлится до 2028 года. Так, для выхода на пенсию потребуется:

в 2026 году – не менее 33 лет страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет, не менее 23 лет – для ухода на пенсию в 63 года. Количество стажа для выхода на пенсию в 65 лет не изменится;

в 2027 году – не менее 34 лет страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, не менее 24 лет – для выхода на пенсию в 63 года. Для выхода на пенсию в 65 лет потребуется по-прежнему 15 лет;

в 2028 году – не менее 35 лет стажа для ухода на пенсию в 60 лет, не менее 25 лет – для ухода на пенсию в 63 года. При наличии не менее 15 лет стажа на пенсию можно будет выйти в 65 лет.

