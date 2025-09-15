Практика судов
  1. В Украине

Пенсии в Украине: кто рискует остаться без выплат, несмотря на достижения пенсионного возраста

21:14, 15 сентября 2025
Как будет меняться пенсионный возраст до 2028 года.
Пенсии в Украине: кто рискует остаться без выплат, несмотря на достижения пенсионного возраста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине ежегодно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию. В 2025 году, чтобы оформить пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 32 года стажа. Если страхового стажа не хватает, выйти на пенсию можно по достижении 63 лет, если есть не менее 22 лет страхового стажа. При наличии не менее 15 лет стажа выйти на пенсию можно в 65 лет.

Это предусмотрено пенсионной реформой, которая продлится до 2028 года. Так, для выхода на пенсию потребуется:

в 2026 году – не менее 33 лет страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет, не менее 23 лет – для ухода на пенсию в 63 года. Количество стажа для выхода на пенсию в 65 лет не изменится;

в 2027 году – не менее 34 лет страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, не менее 24 лет – для выхода на пенсию в 63 года. Для выхода на пенсию в 65 лет потребуется по-прежнему 15 лет;

в 2028 году – не менее 35 лет стажа для ухода на пенсию в 60 лет, не менее 25 лет – для ухода на пенсию в 63 года. При наличии не менее 15 лет стажа на пенсию можно будет выйти в 65 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.

В рамках реализации соглашения с США о недрах представители США посетили месторождение, где добывают титановые руды — фото

В Минэкономики сообщили о визите партнеров из США на Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение, где добывают титановые руды в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області