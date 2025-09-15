Кабмін вперше заклав у бюджет доходи від детінізації – від неї очікують 60 млрд грн

Кабмін заклав у проект держбюджету на 2026 рік доходи від детінізації у сумі 60 млрд грн. Це, за словами голови бюджетного комітету парламенту Роксолани Підласи, зроблено вперше за історію бюджетів.
Ключові статті видатків
За словами Підласи, найбільша частка бюджету — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) — спрямовується на національну безпеку та оборону, що на 6,5% більше, ніж у 2025 році, відповідно до липневого оборонного бюджету.
«Найбільша новація у сфері оборонних видатків – так званий «оборонний резерв» на 200 млрд грн. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку Уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою», – зазначила голова бюджетного комітету, додаючи, що на виробництво зброї та боєприпасів в Україні передбачено 44,8 млрд грн, а на виготовлення дронів — 37,6 млрд грн, які включені до загальної суми оборонних видатків.
Серед невійськових статей витрат найбільшими є:
Інші категорії видатків значно менші за обсягом, але також спрямовані на підтримку економіки, науки, культури та ветеранської політики.
Джерела фінансування
Покриття видатків планується за рахунок:
«Також, мабуть, вперше в бюджет чітко закладені доходи від «детінізації» - 60 млрд грн від перевищення сукупних доходів митниці (є частиною «оборонного резерву» і виділені в окрему клітинку по спец-фонду). Буде цікаво спостерігати, як буде виконуватись «план детінізації». Експортне мито на насіння ріпаку та соєві боби (9,3 млрд грн) спрямовується на фінансову підтримку с.г. товаровиробників, як і планувалось профільним законом», – додала Підласа.
Проект бюджету, який отримав номер 14000, незабаром буде зареєстровано у Верховній Раді для подальшого розгляду.
