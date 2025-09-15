Кабмін вперше заклав у бюджет доходи від детінізації – від неї очікують 60 млрд грн

За словами Роксолани Підласи, буде цікаво спостерігати, як уряд буде виконувати завдання з доходів від детінізації на суму 60 млрд грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін заклав у проект держбюджету на 2026 рік доходи від детінізації у сумі 60 млрд грн. Це, за словами голови бюджетного комітету парламенту Роксолани Підласи, зроблено вперше за історію бюджетів.

Ключові статті видатків

За словами Підласи, найбільша частка бюджету — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) — спрямовується на національну безпеку та оборону, що на 6,5% більше, ніж у 2025 році, відповідно до липневого оборонного бюджету.

«Найбільша новація у сфері оборонних видатків – так званий «оборонний резерв» на 200 млрд грн. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку Уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою», – зазначила голова бюджетного комітету, додаючи, що на виробництво зброї та боєприпасів в Україні передбачено 44,8 млрд грн, а на виготовлення дронів — 37,6 млрд грн, які включені до загальної суми оборонних видатків.

Серед невійськових статей витрат найбільшими є:

Обслуговування держборгу : 513,1 млрд грн (+17,7% порівняно з 2025 роком).

: 513,1 млрд грн (+17,7% порівняно з 2025 роком). Соціальний захист : 467 млрд грн (+10,6%).

: 467 млрд грн (+10,6%). Освіта : 265,4 млрд грн (+29,5%), що включає підвищення зарплат педагогів і безкоштовне харчування для школярів.

: 265,4 млрд грн (+29,5%), що включає підвищення зарплат педагогів і безкоштовне харчування для школярів. Охорона здоров’я : 258 млрд грн (+17,4%), з акцентом на підвищення зарплат медиків і забезпечення безкоштовними ліками.

: 258 млрд грн (+17,4%), з акцентом на підвищення зарплат медиків і забезпечення безкоштовними ліками. Підтримка місцевих бюджетів: 84,6 млрд грн (+36,3%), включаючи дотації для постраждалих громад і компенсацію тарифів.

Інші категорії видатків значно менші за обсягом, але також спрямовані на підтримку економіки, науки, культури та ветеранської політики.

Джерела фінансування

Покриття видатків планується за рахунок:

Власних доходів : 2,85 трлн грн (без урахування міжнародних грантів), що на 452 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Зростання забезпечується за рахунок податку на додану вартість (+165,2 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб (+93,6 млрд грн, переважно через збільшення видатків на грошове забезпечення військових) і частини чистого прибутку Національного банку України (+61,8 млрд грн, загалом НБУ перерахує рекордні 146 млрд грн).

: 2,85 трлн грн (без урахування міжнародних грантів), що на 452 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Зростання забезпечується за рахунок податку на додану вартість (+165,2 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб (+93,6 млрд грн, переважно через збільшення видатків на грошове забезпечення військових) і частини чистого прибутку Національного банку України (+61,8 млрд грн, загалом НБУ перерахує рекордні 146 млрд грн). ОВДП : 419,6 млрд грн.

: 419,6 млрд грн. Міжнародної допомоги: 45,5 млрд доларів у вигляді кредитів і грантів.

«Також, мабуть, вперше в бюджет чітко закладені доходи від «детінізації» - 60 млрд грн від перевищення сукупних доходів митниці (є частиною «оборонного резерву» і виділені в окрему клітинку по спец-фонду). Буде цікаво спостерігати, як буде виконуватись «план детінізації». Експортне мито на насіння ріпаку та соєві боби (9,3 млрд грн) спрямовується на фінансову підтримку с.г. товаровиробників, як і планувалось профільним законом», – додала Підласа.

Проект бюджету, який отримав номер 14000, незабаром буде зареєстровано у Верховній Раді для подальшого розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.