Кабмин впервые заложил в бюджет доходы от детенизации – от нее ожидают 60 млрд грн

Кабмин заложил в проект госбюджета на 2026 год доходы от детенизации в сумме 60 млрд грн. Это, по словам главы бюджетного комитета парламента Роксоланы Пидласы, сделано впервые за историю бюджетов.
Ключевые статьи расходов
По словам Пидласы, наибольшая часть бюджета — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) — направляется на национальную безопасность и оборону, что на 6,5% больше, чем в 2025 году, согласно июльскому оборонному бюджету.
«Самая большая новация в сфере оборонных расходов — так называемый «оборонный резерв» на 200 млрд грн. Это новая бюджетная программа Минфина, которую правительство своим решением будет распределять между Силами обороны для оперативного реагирования на потребности на поле боя», – отметила глава бюджетного комитета, добавив, что на производство оружия и боеприпасов в Украине предусмотрено 44,8 млрд грн, а на изготовление дронов — 37,6 млрд грн, которые включены в общую сумму оборонных расходов.
Среди невоенных статей расходов самыми крупными являются:
Другие категории расходов значительно меньше по объему, но также направлены на поддержку экономики, науки, культуры и ветеранской политики.
Источники финансирования
Покрытие расходов планируется за счет:
«Также, пожалуй, впервые в бюджет четко заложены доходы от «детинизации» — 60 млрд грн от превышения совокупных доходов таможни (являются частью «оборонного резерва» и выделены в отдельную ячейку по спец-фонду). Будет интересно наблюдать, как будет выполняться «план детенизации». Экспортная пошлина на семена рапса и соевые бобы (9,3 млрд грн) направляется на финансовую поддержку с.х. товаропроизводителей, как и планировалось профильным законом», – добавила Пидласа.
Проект бюджета, получивший номер 14000, вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде для дальнейшего рассмотрения.
