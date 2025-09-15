Кабмин впервые заложил в бюджет доходы от детенизации – от нее ожидают 60 млрд грн

Практика судов
20:19, 15 сентября 2025
По словам Роксоланы Пидласы, будет интересно наблюдать, как правительство будет выполнять задачу по доходам от детенизации на сумму 60 млрд грн.
Кабмин заложил в проект госбюджета на 2026 год доходы от детенизации в сумме 60 млрд грн. Это, по словам главы бюджетного комитета парламента Роксоланы Пидласы, сделано впервые за историю бюджетов.

Ключевые статьи расходов

По словам Пидласы, наибольшая часть бюджета — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) — направляется на национальную безопасность и оборону, что на 6,5% больше, чем в 2025 году, согласно июльскому оборонному бюджету.

«Самая большая новация в сфере оборонных расходов — так называемый «оборонный резерв» на 200 млрд грн. Это новая бюджетная программа Минфина, которую правительство своим решением будет распределять между Силами обороны для оперативного реагирования на потребности на поле боя», – отметила глава бюджетного комитета, добавив, что на производство оружия и боеприпасов в Украине предусмотрено 44,8 млрд грн, а на изготовление дронов — 37,6 млрд грн, которые включены в общую сумму оборонных расходов.

Среди невоенных статей расходов самыми крупными являются:

  • Обслуживание госдолга: 513,1 млрд грн (+17,7% по сравнению с 2025 годом).
  • Социальная защита: 467 млрд грн (+10,6%).
  • Образование: 265,4 млрд грн (+29,5%), что включает повышение зарплат педагогов и бесплатное питание для школьников.
  • Здравоохранение: 258 млрд грн (+17,4%), с акцентом на повышение зарплат медиков и обеспечение бесплатными лекарствами.
  • Поддержка местных бюджетов: 84,6 млрд грн (+36,3%), включая дотации для пострадавших общин и компенсацию тарифов.

Другие категории расходов значительно меньше по объему, но также направлены на поддержку экономики, науки, культуры и ветеранской политики.

Источники финансирования

Покрытие расходов планируется за счет:

  • Собственных доходов: 2,85 трлн грн (без учета международных грантов), что на 452 млрд грн больше, чем в 2025 году. Рост обеспечивается за счет налога на добавленную стоимость (+165,2 млрд грн), налога на доходы физических лиц (+93,6 млрд грн, преимущественно за счет увеличения расходов на денежное обеспечение военных) и части чистой прибыли Национального банка Украины (+61,8 млрд грн, в целом НБУ перечислит рекордные 146 млрд грн).
  • ОВГЗ: 419,6 млрд грн.
  • Международная помощь: 45,5 млрд долларов в виде кредитов и грантов.

«Также, пожалуй, впервые в бюджет четко заложены доходы от «детинизации» — 60 млрд грн от превышения совокупных доходов таможни (являются частью «оборонного резерва» и выделены в отдельную ячейку по спец-фонду). Будет интересно наблюдать, как будет выполняться «план детенизации». Экспортная пошлина на семена рапса и соевые бобы (9,3 млрд грн) направляется на финансовую поддержку с.х. товаропроизводителей, как и планировалось профильным законом», – добавила Пидласа.

Проект бюджета, получивший номер 14000, вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде для дальнейшего рассмотрения.

