СБУ викрила 7 схем ухилення від мобілізації у західних, центральних та південних регіонах України

20:52, 16 вересня 2025
10 затриманим організаторам схем загрожує до 10 років ув’язнення.
СБУ викрила 7 схем ухилення від мобілізації у західних, центральних та південних регіонах України
СБУ спільно з Нацполіцією провела масштабну операцію, внаслідок якої було припинено діяльність семи злочинних схем, спрямованих на ухилення від мобілізації. У західних, центральних і південних регіонах країни затримано 10 осіб, які заробляли на виготовленні фіктивних документів або незаконному переправленні ухилянтів через державний кордон. Вартість таких «послуг» коливалася від 2 до 12 тисяч доларів США.

На Одещині правоохоронці знешкодили чотири схеми. Шестеро місцевих жителів допомагали ухилянтам нелегально виїжджати до Придністров’я через так звану «зеленку» — ділянки кордону поза пунктами пропуску. Для конспірації деякі зловмисники переодягали клієнтів у військову форму «піксель» або ховали їх у багажниках автомобілів. Крім того, в Одесі затримали 27-річного чоловіка, який на власному комп’ютері виготовляв підроблені медичні довідки з вигаданими тяжкими діагнозами для військовозобов’язаних.

У Черкаській області викрили 50-річного адміністратора Telegram-каналу, який публікував дані про маршрути пересування та місця дислокації мобільних груп територіальних центрів комплектування (ТЦК) у регіоні, сприяючи ухилянням від призову.

На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала двох посадовців Чернівецького ТЦК, які підвозили призовників до кордону з країнами ЄС і надавали вказівки щодо незаконного перетину через лісові ділянки.

У Тернополі контррозвідники викрили працівника місцевого комунального підприємства, який використовував зв’язки в ТЦК, щоб знімати ухилянтів із розшуку, забезпечуючи їм можливість уникнути мобілізації.

Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Усі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ мобілізація

