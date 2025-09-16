СБУ раскрыла 7 схем уклонения от мобилизации в западных, центральных и южных регионах Украины

10 задержанным организаторам схем грозит до 10 лет лишения свободы.

СБУ совместно с Нацполицией провела масштабную операцию, в результате которой была пресечена деятельность семи преступных схем, направленных на уклонение от мобилизации. В западных, центральных и южных регионах страны задержаны 10 человек, которые зарабатывали на изготовлении фиктивных документов или незаконной переправке уклонистов через государственную границу. Стоимость таких «услуг» колебалась от 2 до 12 тысяч долларов США.

В Одесской области правоохранители обезвредили четыре схемы. Шестеро местных жителей помогали уклоняющимся нелегально выезжать в Приднестровье через так называемую «зеленку» — участки границы вне пунктов пропуска. Для конспирации некоторые злоумышленники переодевали клиентов в военную форму «пиксель» или прятали их в багажниках автомобилей. Кроме того, в Одессе задержали 27-летнего мужчину, который на собственном компьютере изготавливал поддельные медицинские справки с вымышленными тяжелыми диагнозами для военнообязанных.

В Черкасской области разоблачили 50-летнего администратора Telegram-канала, который публиковал данные о маршрутах передвижения и местах дислокации мобильных групп территориальных центров комплектования (ТЦК) в регионе, способствуя уклонению от призыва.

На Буковине военная контрразведка СБУ задержала двух должностных лиц Черновицкого ТЦК, которые подвозили призывников к границе со странами ЕС и давали указания по незаконному пересечению через лесные участки.

В Тернополе контрразведчики разоблачили работника местного коммунального предприятия, который использовал связи в ТЦК, чтобы снимать уклонистов с розыска, обеспечивая им возможность избежать мобилизации.

Задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

