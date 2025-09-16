В Ужгородській лікарні згоріла палата – є загиблий

Пожежа в Ужгородській лікарні забрала життя пацієнта, 69 осіб евакуйовано.

В Ужгородській міській лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинув 74-річний чоловік. За даними ДСНС, завдяки оперативним діям персоналу медзакладу вдалося евакуювати 69 осіб, але врятувати одного з пацієнтів, який отруївся продуктами горіння, не вдалося.

Пожежа спалахнула в палаті на п’ятому поверсі лікарні. За інформацією ДСНС, 74-річний чоловік зазнав сильного отруєння чадним газом, через що його стан різко погіршився. На жаль, попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. До прибуття рятувальників персонал лікарні організовано вивів усіх інших пацієнтів у безпечне місце, що дозволило уникнути додаткових жертв.

Наразі правоохоронні органи проводять розслідування, щоб з’ясувати причини виникнення пожежі. ДСНС наголошує, що деталі інциденту, зокрема джерело загоряння, встановлюються в рамках слідчих дій.

