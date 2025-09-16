В Ужгородской больнице сгорела палата – есть погибший

Пожар в Ужгородской больнице унес жизнь пациента, 69 человек эвакуированы.

В Ужгородской городской больнице произошел пожар, в результате которого погиб 74-летний мужчина. По данным ГСЧС, благодаря оперативным действиям персонала медучреждения удалось эвакуировать 69 человек, но спасти одного из пациентов, отравившегося продуктами горения, не удалось.

Пожар вспыхнул в палате на пятом этаже больницы. По информации ГСЧС, 74-летний мужчина получил сильное отравление угарным газом, из-за чего его состояние резко ухудшилось. К сожалению, несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось. До прибытия спасателей персонал больницы организованно вывел всех остальных пациентов в безопасное место, что позволило избежать дополнительных жертв.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить причины возникновения пожара. ГСЧС отмечает, что детали инцидента, в частности источник возгорания, устанавливаются в рамках следственных действий.

