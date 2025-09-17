Практика судів
Генпрокурор Кравченко повідомив про 44 підозрюваних у лісовій мафії та збитки майже на 1 млрд

10:00, 17 вересня 2025
Зокрема, в Івано-Франківській області завдано збитків на 721 млн грн, дев’ять посадовців отримали підозри за незаконні вирубки та продаж деревини за заниженими цінами.
Державне підприємство «Ліси України» роками потерпало від корупційних схем, які включали незаконні вирубки, продаж деревини за заниженими цінами, службову недбалість і зловживання владою. Ці дії перетворили лісові ресурси на джерело незаконного збагачення для окремих посадовців. Прокуратура активно викриває такі порушення, а в Івано-Франківській області дев’ять осіб отримали підозри за завдання державі збитків на суму 721 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, у різних регіонах України до відповідальності притягуються керівники філій, лісничі та інші посадовці, які сприяли знищенню природи через корупційні дії. У межах розслідування діяльності ДП «Ліси України» та його філій встановлено загальні збитки на суму 924,8 млн грн, а 44 особи отримали підозри.

Деталі порушень в Івано-Франківській області

У фокусі розслідування опинилися кілька підрозділів підприємства:

  • ДП «Делятинське лісове господарство»: головний лісничий незаконно видавав лісорубні квитки, що сприяло несанкціонованим вирубкам.
  • Кутське лісове господарство ДСГП «Ліси України»: два колишні керівники, начальник відділу лісового господарства та інженер у 2022 році дозволили незаконну рубку на території Національного природного парку «Гуцульщина», знищивши ліси на площі 195 га.
  • Богородчанський спецагролісгосп: директор укладав прямі договори на продаж лісопродукції за заниженими цінами, що призвело до значних фінансових втрат.
  • Коломийський спецагролісгосп: директор також використовував схему реалізації деревини за заниженими цінами.
  • Кобаківське лісництво «Косівського райагролісу»: майстер лісу через службову недбалість допустив незаконну вирубку на території природно-заповідного фонду.
  • Тисівське лісництво КП «Долинський спецагролісгосп»: майстер лісу через бездіяльність сприяв незаконному знищенню дерев.

