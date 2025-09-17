Генпрокурор Кравченко сообщил о 44 подозреваемых в лесной мафии и убытках почти на 1 млрд

В частности, в Ивано-Франковской области нанесен ущерб на 721 млн грн, девять должностных лиц получили подозрения за незаконные вырубки и продажу древесины по заниженным ценам.

Государственное предприятие «Леса Украины» годами страдало от коррупционных схем, которые включали незаконные вырубки, продажу древесины по заниженным ценам, служебную халатность и злоупотребление властью. Эти действия превратили лесные ресурсы в источник незаконного обогащения для отдельных должностных лиц. Прокуратура активно разоблачает такие нарушения, а в Ивано-Франковской области девять человек получили подозрения за нанесение государству ущерба на сумму 721 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, в разных регионах Украины к ответственности привлекаются руководители филиалов, лесничие и другие должностные лица, которые способствовали уничтожению природы через коррупционные действия. В рамках расследования деятельности ГП «Леса Украины» и его филиалов установлены общие убытки на сумму 924,8 млн грн, а 44 человека получили подозрения.

Детали нарушений в Ивано-Франковской области

В фокусе расследования оказались несколько подразделений предприятия:

ГП «Делятинское лесное хозяйство»: главный лесничий незаконно выдавал лесорубные билеты, что способствовало несанкционированным вырубкам.

Кутское лесное хозяйство ГСХП «Леса Украины»: два бывших руководителя, начальник отдела лесного хозяйства и инженер, в 2022 году разрешили незаконную вырубку на территории Национального природного парка «Гуцульщина», уничтожив леса на площади 195 га.

Богородчанский спецагролесхоз: директор заключал прямые договоры на продажу лесопродукции по заниженным ценам, что привело к значительным финансовым потерям.

Коломыйский спецагролесхоз: директор также использовал схему реализации древесины по заниженным ценам.

Кобаковское лесничество «Косовского райагролеса»: мастер леса по служебной халатности допустил незаконную вырубку на территории природно-заповедного фонда.

Тисовское лесничество КП «Долинский спецагролесхоз»: мастер леса по бездействию способствовал незаконному уничтожению деревьев.

