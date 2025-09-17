Генпрокурор Кравченко сообщил о 44 подозреваемых в лесной мафии и убытках почти на 1 млрд

Государственное предприятие «Леса Украины» годами страдало от коррупционных схем, которые включали незаконные вырубки, продажу древесины по заниженным ценам, служебную халатность и злоупотребление властью. Эти действия превратили лесные ресурсы в источник незаконного обогащения для отдельных должностных лиц. Прокуратура активно разоблачает такие нарушения, а в Ивано-Франковской области девять человек получили подозрения за нанесение государству ущерба на сумму 721 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, в разных регионах Украины к ответственности привлекаются руководители филиалов, лесничие и другие должностные лица, которые способствовали уничтожению природы через коррупционные действия. В рамках расследования деятельности ГП «Леса Украины» и его филиалов установлены общие убытки на сумму 924,8 млн грн, а 44 человека получили подозрения.
Детали нарушений в Ивано-Франковской области
В фокусе расследования оказались несколько подразделений предприятия:
