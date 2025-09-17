Привласнили зібрані 550 тисяч гривень для ЗСУ – в Україні викрили псевдоблагодійний фонд

В Україні ліквідували організовану злочинну групу, поліція провела 20 обшуків у трьох областях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники Нацполіції спільно зі СБУ ліквідували організовану злочинну групу, яка привласнила понад 550 тисяч гривень, зібраних нібито на підтримку Збройних Сил України. Про це повідомили в Нацполіції.

З червня по серпень 2025 року організатор благодійного фонду разом зі спільниками збирав кошти, заявляючи, що вони призначені для допомоги військовослужбовцям. Натомість усі зібрані гроші зловмисники використовували на особисті потреби.

Правоохоронці провели 20 обшуків у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях, вилучивши автомобіль, готівку, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, печатки, бланки та інші докази протиправної діяльності.

Шістьом учасникам групи повідомлено про підозру за частинами 2 і 3 статті 27 та частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України, що стосуються незаконного використання гуманітарної допомоги чи благодійних пожертв із метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою під час воєнного стану. Усіх підозрюваних затримано відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.