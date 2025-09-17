Практика судів
  1. В Україні

Привласнили зібрані 550 тисяч гривень для ЗСУ – в Україні викрили псевдоблагодійний фонд

17:17, 17 вересня 2025
В Україні ліквідували організовану злочинну групу, поліція провела 20 обшуків у трьох областях.
Привласнили зібрані 550 тисяч гривень для ЗСУ – в Україні викрили псевдоблагодійний фонд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники Нацполіції спільно зі СБУ ліквідували організовану злочинну групу, яка привласнила понад 550 тисяч гривень, зібраних нібито на підтримку Збройних Сил України. Про це повідомили в Нацполіції.

З червня по серпень 2025 року організатор благодійного фонду разом зі спільниками збирав кошти, заявляючи, що вони призначені для допомоги військовослужбовцям. Натомість усі зібрані гроші зловмисники використовували на особисті потреби.

Правоохоронці провели 20 обшуків у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях, вилучивши автомобіль, готівку, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, печатки, бланки та інші докази протиправної діяльності.

Шістьом учасникам групи повідомлено про підозру за частинами 2 і 3 статті 27 та частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України, що стосуються незаконного використання гуманітарної допомоги чи благодійних пожертв із метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою під час воєнного стану. Усіх підозрюваних затримано відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Національна поліція гроші ЗСУ обшук

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді