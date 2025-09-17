Присвоили собранные 550 тысяч гривен для ВСУ – в Украине разоблачили псевдоблаготворительный фонд

В Украине ликвидировали организованную преступную группу, полиция провела 20 обысков в трех областях.

Сотрудники Нацполиции совместно со СБУ ликвидировали организованную преступную группу, которая присвоила более 550 тысяч гривен, собранных якобы в поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Нацполиции.

С июня по август 2025 года организатор благотворительного фонда вместе с сообщниками собирал средства, заявляя, что они предназначены для помощи военнослужащим. Вместо этого все собранные деньги злоумышленники использовали на личные нужды.

Правоохранители провели 20 обысков в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях, изъяв автомобиль, наличные деньги, компьютерную технику, банковские карты, черновые записи, печати, бланки и другие доказательства противоправной деятельности.

Шестерым участникам группы сообщено о подозрении по частям 2 и 3 статьи 27 и части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины, касающихся незаконного использования гуманитарной помощи или благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенного организованной группой во время военного положения. Все подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

