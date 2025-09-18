У Львові батько забув люльку з немовлям на даху автомобіля і поїхав — йому загрожує позбавлення волі

На ходу люлька з дитиною впала на узбіччя, проте водій цього не помітив і продовжив рух.

У Львові поліцейські повідомили про підозру 47-річному чоловікові, з вини якого травмувався його малолітній син. Про це повідомляє поліція регіону.

Подія сталася 5 вересня близько 15:45 на вулиці Козацькій.

За даними слідства, львів’янин поставив люльку з півторамісячним немовлям на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, поїхав далі. На ходу люлька з дитиною впала на узбіччя, проте водій цього не помітив і продовжив рух.

Очевидці інциденту одразу викликали швидку та повідомили про подію на оперативну лінію «102». Правоохоронці оперативно встановили особу батька.

Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

