У Львові батько забув люльку з немовлям на даху автомобіля і поїхав — йому загрожує позбавлення волі

У Львові поліцейські повідомили про підозру 47-річному чоловікові, з вини якого травмувався його малолітній син. Про це повідомляє поліція регіону.
Подія сталася 5 вересня близько 15:45 на вулиці Козацькій.
За даними слідства, львів’янин поставив люльку з півторамісячним немовлям на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, поїхав далі. На ходу люлька з дитиною впала на узбіччя, проте водій цього не помітив і продовжив рух.
Очевидці інциденту одразу викликали швидку та повідомили про подію на оперативну лінію «102». Правоохоронці оперативно встановили особу батька.
Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.
