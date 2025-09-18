Практика судов
  1. В Украине

Во Львове отец забыл люльку с младенцем на крыше автомобиля и уехал — ему грозит лишение свободы

18:44, 18 сентября 2025
На ходу люлька с ребенком упала на обочину, однако водитель этого не заметил и продолжил движение.
Во Львове полицейские сообщили о подозрении 47-летнему мужчине, по вине которого травмировался его малолетний сын. Об этом сообщает полиция региона.

Событие произошло 5 сентября около 15:45 на улице Казацкой.

По данным следствия, львовянин поставил люльку с полуторамесячным младенцем на крышу автомобиля Volkswagen Passat и, забыв об этом, поехал дальше. На ходу люлька с ребенком упала на обочину, однако водитель этого не заметил и продолжил движение.

Очевидцы инцидента сразу вызвали скорую помощь и сообщили о событии на оперативную линию «102». Правоохранители оперативно установили личность отца.

Врачи диагностировали у младенца ушибы и другие телесные повреждения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Национальная полиция полиция Львов дети

