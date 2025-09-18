Практика судів
82 тисячі доларів за «допомогу» — у Києві чоловік організував схему втечі резервістів та військовозобов’язаних до Молдови

19:02, 18 вересня 2025
Фігурант через підроблені меддовідки та корумповані зв’язки допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон.
82 тисячі доларів за «допомогу» — у Києві чоловік організував схему втечі резервістів та військовозобов'язаних до Молдови
У Києві правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, який організував схему для незаконного виїзду військовозобов’язаних та резервістів за кордон. Про це повідомляє столична поліція.

Зловмисник використовував корумповані зв’язки у столичних ТЦК і медичних закладах. Він забезпечував «клієнтів» фіктивними довідками з діагнозами, що дозволяли уникати мобілізації або знімали їх з військового обліку.

Після цього чоловік власним автомобілем перевозив ухилянтів до державного кордону з Молдовою, організовуючи нелегальний перетин поза пунктами пропуску.

Слідчі та оперативники затримали організатора схеми. У нього вилучили 82 000 доларів, особисті документи, чорнові записи тощо.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру. Його дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3. ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України),
  • ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже двох мільйонів гривень застави.

Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола осіб, задіяних в схемі, для притягнення їх до відповідальності.

Максимальне покарання за інкримінованими статями - до девʼяти років ув’язнення.

