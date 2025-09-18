82 тисячі доларів за «допомогу» — у Києві чоловік організував схему втечі резервістів та військовозобов’язаних до Молдови

У Києві правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, який організував схему для незаконного виїзду військовозобов’язаних та резервістів за кордон. Про це повідомляє столична поліція.
Зловмисник використовував корумповані зв’язки у столичних ТЦК і медичних закладах. Він забезпечував «клієнтів» фіктивними довідками з діагнозами, що дозволяли уникати мобілізації або знімали їх з військового обліку.
Після цього чоловік власним автомобілем перевозив ухилянтів до державного кордону з Молдовою, організовуючи нелегальний перетин поза пунктами пропуску.
Слідчі та оперативники затримали організатора схеми. У нього вилучили 82 000 доларів, особисті документи, чорнові записи тощо.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру. Його дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:
Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже двох мільйонів гривень застави.
Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола осіб, задіяних в схемі, для притягнення їх до відповідальності.
Максимальне покарання за інкримінованими статями - до девʼяти років ув’язнення.
