82 тысячи долларов за «помощь» — в Киеве мужчина организовал схему побега резервистов и военнообязанных в Молдову

Фигурант с помощью поддельных медсправок и коррумпированных связей помогал уклонистам незаконно пересекать границу.

В Киеве правоохранители разоблачили 38-летнего мужчину, который организовал схему для незаконного выезда военнообязанных и резервистов за границу. Об этом сообщает столичная полиция.

Злоумышленник использовал коррумпированные связи в столичных ТЦК и медицинских учреждениях. Он обеспечивал «клиентов» фиктивными справками с диагнозами, которые позволяли избежать мобилизации или снимали их с воинского учета.

После этого мужчина на собственном автомобиле перевозил уклонистов к государственной границе с Молдовой, организуя нелегальный переход вне пунктов пропуска.

Следователи и оперативники задержали организатора схемы. У него изъяли 82 000 долларов, личные документы, черновые записи и другое.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины),

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения почти двух миллионов гривен залога.

Проводятся дальнейшие мероприятия для установления полного круга лиц, вовлеченных в схему, с целью привлечения их к ответственности.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до девяти лет лишения свободы.

