Практика судов
  1. В Украине

82 тысячи долларов за «помощь» — в Киеве мужчина организовал схему побега резервистов и военнообязанных в Молдову

19:02, 18 сентября 2025
Фигурант с помощью поддельных медсправок и коррумпированных связей помогал уклонистам незаконно пересекать границу.
82 тысячи долларов за «помощь» — в Киеве мужчина организовал схему побега резервистов и военнообязанных в Молдову
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили 38-летнего мужчину, который организовал схему для незаконного выезда военнообязанных и резервистов за границу. Об этом сообщает столичная полиция.

Злоумышленник использовал коррумпированные связи в столичных ТЦК и медицинских учреждениях. Он обеспечивал «клиентов» фиктивными справками с диагнозами, которые позволяли избежать мобилизации или снимали их с воинского учета.

После этого мужчина на собственном автомобиле перевозил уклонистов к государственной границе с Молдовой, организуя нелегальный переход вне пунктов пропуска.

Следователи и оперативники задержали организатора схемы. У него изъяли 82 000 долларов, личные документы, черновые записи и другое.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины),
  • ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения почти двух миллионов гривен залога.

Проводятся дальнейшие мероприятия для установления полного круга лиц, вовлеченных в схему, с целью привлечения их к ответственности.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до девяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция взятка деньги Киев мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді