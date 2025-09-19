Практика судів
  1. В Україні

Чи потрібно резидентам Дія Сіті платити податок із благодійних внесків — роз’яснення

10:26, 19 вересня 2025
Стало відомо, чи включається благодійна допомога в базу оподаткування податком на виведений капітал резидента Дія Сіті.
Чи потрібно резидентам Дія Сіті платити податок із благодійних внесків — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Черкаській області пояснило, як враховується благодійна допомога резидентів Дія Сіті у базі оподаткування податком на виведений капітал та які податкові наслідки можуть виникати.

Хто такі резиденти Дія Сіті

Згідно з Податковим кодексом, резидент Дія Сіті – це компанія, яка обрала спеціальний режим оподаткування і сплачує податок на прибуток підприємств на особливих умовах.

Як формується база оподаткування

Базу оподаткування для резидентів Дія Сіті формують, зокрема, витрати на безповоротну фінансову допомогу та вартість безоплатно переданого майна чи послуг неприбутковим організаціям. При цьому важливе обмеження: у податкову базу включається лише сума, що перевищує 0,5% від чистого доходу за попередній звітний рік.

Пільга під час воєнного стану

На час воєнного стану Податковий кодекс звільняє від оподаткування кошти, товари та послуги, передані Збройним Силам України, Національній гвардії, СБУ, прикордонникам, іншим силовим структурам, а також на офіційні рахунки державних органів, відкриті НБУ для потреб оборони, відновлення та гуманітарної допомоги.

Усі такі операції не є об’єктом оподаткування для резидентів Дія Сіті.

Чи включається благодійна допомога у базу

Водночас Податковий кодекс не передбачає звільнення від оподаткування для благодійних організацій. Якщо компанія – резидент Дія Сіті добровільно надає благодійну пожертву неприбутковій організації (навіть для оборонних потреб), вона зобов’язана збільшити базу оподаткування на суму такої допомоги, що перевищує 0,5% від чистого доходу попереднього року.

Висновок

Благодійна допомога напряму військовим чи державним органам не оподатковується.

Благодійна допомога, надана благодійним організаціям, враховується в базі оподаткування понад 0,5% чистого доходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Дія ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився про стягнення з особи понесених органом досудового розслідування процесуальних витрат

У касаційній скарзі прокурор вказав, що суди попередніх інстанцій при закритті провадження через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, безпідставно стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати на судові експертизи.

Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не призводить до визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що прийняття постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їх проведення.

Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.

Чи зможуть громадяни вимагати видалення персональних даних з системи соцсфери та дізнатися про операції з їх даними – про що йдеться у прийнятому законі

Виходячи з формулювань закону, запитувати про маніпуляції з персональними даними зможе орган з питань захисту персональних даних, а не власник цих даних.

Кабмін виключив з плану реформи органів правопорядку пункт про утворення «зовнішнього незалежного органу», відповідального за дисциплінарні процедури

Виключений пункт плану реформи передбачав подання законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду