Чи потрібно резидентам Дія Сіті платити податок із благодійних внесків — роз’яснення

Стало відомо, чи включається благодійна допомога в базу оподаткування податком на виведений капітал резидента Дія Сіті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Черкаській області пояснило, як враховується благодійна допомога резидентів Дія Сіті у базі оподаткування податком на виведений капітал та які податкові наслідки можуть виникати.

Хто такі резиденти Дія Сіті

Згідно з Податковим кодексом, резидент Дія Сіті – це компанія, яка обрала спеціальний режим оподаткування і сплачує податок на прибуток підприємств на особливих умовах.

Як формується база оподаткування

Базу оподаткування для резидентів Дія Сіті формують, зокрема, витрати на безповоротну фінансову допомогу та вартість безоплатно переданого майна чи послуг неприбутковим організаціям. При цьому важливе обмеження: у податкову базу включається лише сума, що перевищує 0,5% від чистого доходу за попередній звітний рік.

Пільга під час воєнного стану

На час воєнного стану Податковий кодекс звільняє від оподаткування кошти, товари та послуги, передані Збройним Силам України, Національній гвардії, СБУ, прикордонникам, іншим силовим структурам, а також на офіційні рахунки державних органів, відкриті НБУ для потреб оборони, відновлення та гуманітарної допомоги.

Усі такі операції не є об’єктом оподаткування для резидентів Дія Сіті.

Чи включається благодійна допомога у базу

Водночас Податковий кодекс не передбачає звільнення від оподаткування для благодійних організацій. Якщо компанія – резидент Дія Сіті добровільно надає благодійну пожертву неприбутковій організації (навіть для оборонних потреб), вона зобов’язана збільшити базу оподаткування на суму такої допомоги, що перевищує 0,5% від чистого доходу попереднього року.

Висновок

Благодійна допомога напряму військовим чи державним органам не оподатковується.

Благодійна допомога, надана благодійним організаціям, враховується в базі оподаткування понад 0,5% чистого доходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.