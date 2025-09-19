Нужно ли резидентам Дія Сіті платить налог с благотворительных взносов — разъяснение

Стало известно, включается ли благотворительная помощь в налогооблагаемую базу налогом на выведенный капитал резидента Дія Сіті.

Главное управление ГНС в Черкасской области объяснило, как учитывается благотворительная помощь резидентов Дія Сіті в базе налогообложения налогом на выведенный капитал и какие налоговые последствия могут возникать.

Кто такие резиденты Дія Сіті

Согласно Налоговому кодексу, резидент Дія Сіті – это компания, которая выбрала специальный режим налогообложения и уплачивает налог на прибыль предприятий на особых условиях.

Как формируется база налогообложения

Базу налогообложения для резидентов Дія Сіті формируют, в частности, расходы на безвозвратную финансовую помощь и стоимость безвозмездно переданного имущества или услуг некоммерческим организациям. При этом важное ограничение: в налоговую базу включается только сумма, превышающая 0,5% от чистого дохода за предыдущий отчетный год.

Льгота во время военного положения

На время военного положения Налоговый кодекс освобождает от налогообложения средства, товары и услуги, переданные Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, СБУ, пограничникам, другим силовым структурам, а также на официальные счета государственных органов, открытые НБУ для нужд обороны, восстановления и гуманитарной помощи.

Все такие операции не являются объектом налогообложения для резидентов Дія Сіті.

Включается ли благотворительная помощь в базу

В то же время Налоговый кодекс не предусматривает освобождения от налогообложения для благотворительных организаций. Если компания – резидент Дія Сіті добровольно предоставляет благотворительное пожертвование некоммерческой организации (даже для оборонных нужд), она обязана увеличить базу налогообложения на сумму такой помощи, которая превышает 0,5% от чистого дохода предыдущего года.

Вывод

Благотворительная помощь напрямую военным или государственным органам не облагается налогом.

Благотворительная помощь, предоставленная благотворительным организациям, учитывается в базе налогообложения сверх 0,5% чистого дохода.

