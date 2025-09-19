Практика судів
  1. В Україні

У Києві чоловік «поховав» матір, щоб виманити у співмешканки 160 тисяч гривень

19:07, 19 вересня 2025
26-річний чоловік вигадав смертельну хворобу та «смерть» матері, щоб виманити у дівчини 160 тисяч гривень і викрасти її техніку.
У Києві чоловік «поховав» матір, щоб виманити у співмешканки 160 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомили про підозру 26-річному чоловіку, який вигадав смертельну хворобу та «смерть» своєї матері, аби виманити у співмешканки гроші. Про це повідомляє поліція столиці.

Загальна сума збитків становить близько 160 тисяч гривень, а після отримання коштів він викрав ще й техніку та втік до іншої області.

Так, до Голосіївського управління поліції звернулась 23-річна місцева мешканка із заявою про шахрайство та крадіжку. Вона повідомила, що її колишній співмешканець взяв у неї в борг близько 160 000 гривень на лікування та похорони матері, які не повернув, а також вкрав у неї фотоапарат та дві пари навушників.

Правоохоронці розшукали 26-річного фігуранта на території Херсонської області.

Як з’ясувалося, він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство. Встановлено, що ділок вигадав смертельну хворобу матері, а потім її смерть, заради грошей.

Слідчі повідомили ділку про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція гроші Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду