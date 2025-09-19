У Києві чоловік «поховав» матір, щоб виманити у співмешканки 160 тисяч гривень

26-річний чоловік вигадав смертельну хворобу та «смерть» матері, щоб виманити у дівчини 160 тисяч гривень і викрасти її техніку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомили про підозру 26-річному чоловіку, який вигадав смертельну хворобу та «смерть» своєї матері, аби виманити у співмешканки гроші. Про це повідомляє поліція столиці.

Загальна сума збитків становить близько 160 тисяч гривень, а після отримання коштів він викрав ще й техніку та втік до іншої області.

Так, до Голосіївського управління поліції звернулась 23-річна місцева мешканка із заявою про шахрайство та крадіжку. Вона повідомила, що її колишній співмешканець взяв у неї в борг близько 160 000 гривень на лікування та похорони матері, які не повернув, а також вкрав у неї фотоапарат та дві пари навушників.

Правоохоронці розшукали 26-річного фігуранта на території Херсонської області.

Як з’ясувалося, він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство. Встановлено, що ділок вигадав смертельну хворобу матері, а потім її смерть, заради грошей.

Слідчі повідомили ділку про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.