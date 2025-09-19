Практика судов
В Киеве мужчина «похоронил» мать, чтобы выманить у сожительницы 160 тысяч гривен

19:07, 19 сентября 2025
26-летний мужчина придумал смертельную болезнь и «смерть» матери, чтобы выманить у девушки 160 тысяч гривен и угнать ее технику.
В Киеве мужчина «похоронил» мать, чтобы выманить у сожительницы 160 тысяч гривен
В Киеве сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, который выдумал смертельную болезнь и «смерть» своей матери, чтобы выманить у сожительницы деньги. Об этом сообщает полиция столицы.

Общий ущерб составил около 160 тысяч гривен, а после получения денег он также украл технику и сбежал в другую область.

Так, в Голосеевское управление полиции обратилась 23-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве и краже. Она сообщила, что ее бывший сожитель занял у нее около 160 000 гривен на лечение и похороны матери, которые не вернул, а также украл у нее фотоаппарат и две пары наушников.

Правоохранители разыскали 26-летнего фигуранта на территории Херсонской области.

Как выяснилось, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Установлено, что аферист выдумал смертельную болезнь матери, а затем и ее смерть ради денег.

Следователи сообщили аферисту о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

