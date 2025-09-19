В Киеве мужчина «похоронил» мать, чтобы выманить у сожительницы 160 тысяч гривен

26-летний мужчина придумал смертельную болезнь и «смерть» матери, чтобы выманить у девушки 160 тысяч гривен и угнать ее технику.

В Киеве сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, который выдумал смертельную болезнь и «смерть» своей матери, чтобы выманить у сожительницы деньги. Об этом сообщает полиция столицы.

Общий ущерб составил около 160 тысяч гривен, а после получения денег он также украл технику и сбежал в другую область.

Так, в Голосеевское управление полиции обратилась 23-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве и краже. Она сообщила, что ее бывший сожитель занял у нее около 160 000 гривен на лечение и похороны матери, которые не вернул, а также украл у нее фотоаппарат и две пары наушников.

Правоохранители разыскали 26-летнего фигуранта на территории Херсонской области.

Как выяснилось, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Установлено, что аферист выдумал смертельную болезнь матери, а затем и ее смерть ради денег.

Следователи сообщили аферисту о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

