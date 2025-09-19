Практика судів
Українці взяли на 26% більше кредитів, ніж до війни — НБУ

18:32, 19 вересня 2025
Нацбанк: депозити перевищують кредити в 2,3 раза, третина заощаджень — у валюті.
Станом на початок серпня 2025 року українці та бізнес позичили 1,23 трильйона гривень, що на 15% більше, ніж торік, і на 26% перевищує показники до початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать дані Національного банку України, пише Опендатабот. Основними позичальниками залишаються підприємства, на які припадає 74% загальної суми кредитів, тоді як фізичні особи демонструють швидше зростання позик — на 22% за рік.

Фінансові установи видали 1,23 трильйона гривень кредитів, із яких 909,3 мільярда гривень отримав бізнес (74%), а 316,1 мільярда гривень — населення. Обсяг кредитів для громадян зріс на 22% за рік, тоді як для компаній — на 13%. Після початку війни у 2022 році кредитування різко скоротилося: у квітні 2023 року портфель позик населення становив лише 205,4 мільярда гривень. Однак із літа 2023 року ситуація стабілізувалася, і за два роки кредити для українців зросли в півтора раза, а для бізнесу — на чверть.

Переважна більшість позик — гривневі: 97% кредитів населення та 72% бізнесу. Валютні кредити громадян становлять лише 3% (239 мільйонів доларів, або 10 мільярдів гривень у гривневому еквіваленті), причому понад 90% із них є проблемними.

На противагу кредитам, обсяг депозитів в українських банках продовжує зростати. Станом на серпень 2025 року клієнти розмістили на банківських рахунках 2,79 трильйона гривень, що в 2,3 раза перевищує суму виданих кредитів. Бізнес тримає на депозитах 1,49 трильйона гривень (53%), населення — 1,3 трильйона гривень (47%). Темпи зростання депозитів сповільнилися: якщо на початку війни вони зростали на 30% щороку, то зараз — лише на 11%.

Гривневі депозити стабільно зростають, тоді як валютні на початку війни зменшилися на 15%. Нині їхній обсяг перевищує рівень липня 2021 року: на 21% у бізнесу та на 10% у населення. Частка валютних депозитів становить 28% у бізнесу та 34% у громадян, що свідчить про збереження третини заощаджень українців у іноземній валюті.

