Украинцы взяли на 26% больше кредитов, чем до войны — НБУ

18:32, 19 сентября 2025
Нацбанк: депозиты превышают кредиты в 2,3 раза, треть сбережений — в валюте.
Украинцы взяли на 26% больше кредитов, чем до войны — НБУ
По состоянию на начало августа 2025 года украинцы и бизнес заняли 1,23 триллиона гривен, что на 15% больше, чем в прошлом году, и на 26% превышает показатели до начала полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, пишет Опендатабот. Основными заемщиками остаются предприятия, на которые приходится 74% общей суммы кредитов, тогда как физические лица демонстрируют более быстрый рост займов — на 22% за год.

Финансовые учреждения выдали 1,23 триллиона гривен кредитов, из которых 909,3 миллиарда гривен получил бизнес (74%), а 316,1 миллиарда гривен — население. Объем кредитов для граждан вырос на 22% за год, тогда как для компаний — на 13%. После начала войны в 2022 году кредитование резко сократилось: в апреле 2023 года портфель займов населения составлял всего 205,4 миллиарда гривен. Однако с лета 2023 года ситуация стабилизировалась, и за два года кредиты для украинцев выросли в полтора раза, а для бизнеса — на четверть.

Подавляющее большинство займов — гривневые: 97% кредитов населения и 72% бизнеса. Валютные кредиты граждан составляют лишь 3% (239 миллионов долларов, или 10 миллиардов гривен в гривневом эквиваленте), причем более 90% из них являются проблемными.

В отличие от кредитов, объем депозитов в украинских банках продолжает расти. По состоянию на август 2025 года клиенты разместили на банковских счетах 2,79 триллиона гривен, что в 2,3 раза превышает сумму выданных кредитов. Бизнес держит на депозитах 1,49 триллиона гривен (53%), население — 1,3 триллиона гривен (47%). Темпы роста депозитов замедлились: если в начале войны они росли на 30% ежегодно, то сейчас — только на 11%.

Гривневые депозиты стабильно растут, тогда как валютные в начале войны уменьшились на 15%. Сейчас их объем превышает уровень июля 2021 года: на 21% у бизнеса и на 10% у населения. Доля валютных депозитов составляет 28% у бизнеса и 34% у граждан, что свидетельствует о сохранении трети сбережений украинцев в иностранной валюте.

