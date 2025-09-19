Практика судів
  1. В Україні

Після призначення Кравченка Генпрокурором епоха «бізнесу на кримінальних справах» закінчилась — експерт

15:30, 19 вересня 2025
«Коли прокурори й спецслужби працюють проти рейдерів та зрадників, а не «обілечують» бізнесменів. Це і є справжня реформа», – наголосив експерт.
В Україні може завершитися багаторічна практика «торгівлі кримінальними справами». Про це написав експерт Михайло Шнайдер у своєму Facebook, коментуючи останні події у Генпрокуратурі.

За його словами, після призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором у правоохоронній системі почалися помітні зрушення.

«Довгі роки продаж кримінальних справ був одним із найприбутковіших «бізнесів» силовиків, з обігами у сотні мільйонів доларів щороку. Але тепер ситуація змінюється», – зазначив Шнайдер.

Найбільш показовим маркером експерт вважає справу ексрегіонала Михайла Добкіна: «Ще з часів Януковича він спокійно «вирішував» будь-які бізнес-питання з місцевими і центральними силовиками: від рейдерства до тіньових схем. Все заминалося – за відповідний прайс. Але тепер за Добкіна взялися серйозно».

Шнайдер підкреслив, що те, що справа такого рівня реально просувається на етапі розслідування, говорить не лише про шанс на покарання для одіозного політика, а й про системні зміни у роботі прокуратури та СБУ.

«Коли поліція ловить справжніх злочинців, а не ганяє бабусю з городиною. Коли прокурори й спецслужби працюють проти рейдерів та зрадників, а не «обілечують» бізнесменів. Це і є справжня реформа», – наголосив експерт.

На його думку, процес реформування вже запущено, і ці зміни неможливо не помічати.

прокуратура прокурор офіс генерального прокурора

