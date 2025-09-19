Практика судов
  1. В Украине

После назначения Кравченко Генпрокурором эпоха «бизнеса на уголовных делах» закончилась, — эксперт

15:30, 19 сентября 2025
«Когда прокуроры и спецслужбы работают против рейдеров и предателей, а не «обилечивают» бизнесменов. Это и есть настоящая реформа», — подчеркнул эксперт.
После назначения Кравченко Генпрокурором эпоха «бизнеса на уголовных делах» закончилась, — эксперт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине может завершиться многолетняя практика «торговли уголовными делами». Об этом написал эксперт Михаил Шнайдер в своем Facebook, комментируя последние события в Генпрокуратуре.

По его словам, после назначения Руслана Кравченко Генеральным прокурором в правоохранительной системе начались заметные сдвиги.

«Долгие годы продажа уголовных дел была одним из самых прибыльных «бизнесов» силовиков, с оборотами в сотни миллионов долларов ежегодно. Но теперь ситуация меняется», — отметил Шнайдер.

Самым показательным маркером эксперт считает дело экс-регионала Михаила Добкина: «Еще со времен Януковича он спокойно «решал» любые бизнес-вопросы с местными и центральными силовиками: от рейдерства до теневых схем. Все заминалось — за соответствующий прайс. Но теперь за Добкина взялись всерьез».

Шнайдер подчеркнул, что то, что дело такого уровня реально продвигается на этапе расследования, говорит не только о шансе на наказание для одиозного политика, но и о системных изменениях в работе прокуратуры и СБУ.

«Когда полиция ловит настоящих преступников, а не гоняет бабушку с огородиной. Когда прокуроры и спецслужбы работают против рейдеров и предателей, а не «обилечивают» бизнесменов. Это и есть настоящая реформа», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, процесс реформирования уже запущен, и эти изменения невозможно не замечать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура прокурор офис генерального прокурора

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду