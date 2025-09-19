После назначения Кравченко Генпрокурором эпоха «бизнеса на уголовных делах» закончилась, — эксперт

«Когда прокуроры и спецслужбы работают против рейдеров и предателей, а не «обилечивают» бизнесменов. Это и есть настоящая реформа», — подчеркнул эксперт.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине может завершиться многолетняя практика «торговли уголовными делами». Об этом написал эксперт Михаил Шнайдер в своем Facebook, комментируя последние события в Генпрокуратуре.

По его словам, после назначения Руслана Кравченко Генеральным прокурором в правоохранительной системе начались заметные сдвиги.

«Долгие годы продажа уголовных дел была одним из самых прибыльных «бизнесов» силовиков, с оборотами в сотни миллионов долларов ежегодно. Но теперь ситуация меняется», — отметил Шнайдер.

Самым показательным маркером эксперт считает дело экс-регионала Михаила Добкина: «Еще со времен Януковича он спокойно «решал» любые бизнес-вопросы с местными и центральными силовиками: от рейдерства до теневых схем. Все заминалось — за соответствующий прайс. Но теперь за Добкина взялись всерьез».

Шнайдер подчеркнул, что то, что дело такого уровня реально продвигается на этапе расследования, говорит не только о шансе на наказание для одиозного политика, но и о системных изменениях в работе прокуратуры и СБУ.

«Когда полиция ловит настоящих преступников, а не гоняет бабушку с огородиной. Когда прокуроры и спецслужбы работают против рейдеров и предателей, а не «обилечивают» бизнесменов. Это и есть настоящая реформа», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, процесс реформирования уже запущен, и эти изменения невозможно не замечать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.