У 2026 році в Україні подвоять фінансування підтримки сімей із дітьми

21:37, 19 вересня 2025
Денис Улютін: одноразові виплати при народженні зростуть до 50 тисяч гривень, а щомісячна допомога стане більшою.
У 2026 році Україна суттєво посилить підтримку сімей із дітьми, виділивши на ці потреби вдвічі більше коштів, ніж у поточному році. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

За словами міністра, проект державного бюджету на 2026 рік передбачає 467 мільярдів гривень на соціальну сферу, що на 11% перевищує видатки 2025 року. З них 53 мільярди гривень спрямують на програми підтримки сімей та дітей, що вдвічі більше порівняно з поточним роком.

«У 2026 році ми запускаємо нові заходи підтримки сімей із дітьми. По-перше, це збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тисяч грн. По-друге, щомісячні виплати протягом першого року життя дитини також зростуть», — зазначив Улютін.

Крім того, у бюджеті передбачено фінансування на оздоровлення та відпочинок дітей, розвиток сімейних форм виховання, а також додаткові виплати для дітей із інвалідністю. Міністр підкреслив, що ключовим пріоритетом уряду наступного року стане підтримка українських сімей і стимулювання народжуваності.

