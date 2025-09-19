В 2026 году в Украине удвоят финансирование поддержки семей с детьми

Денис Улютин: единовременные выплаты при рождении ребенка вырастут до 50 тысяч гривен, а ежемесячное пособие станет больше.

В 2026 году Украина существенно усилит поддержку семей с детьми, выделив на эти нужды вдвое больше средств, чем в текущем году. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

По словам министра, проект государственного бюджета на 2026 год предусматривает 467 миллиардов гривен на социальную сферу, что на 11% превышает расходы 2025 года. Из них 53 миллиарда гривен направят на программы поддержки семей и детей, что вдвое больше по сравнению с текущим годом.

«В 2026 году мы запускаем новые меры поддержки семей с детьми. Во-первых, это увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч грн. Во-вторых, ежемесячные выплаты в течение первого года жизни ребенка также вырастут», — отметил Улютин.

Кроме того, в бюджете предусмотрено финансирование на оздоровление и отдых детей, развитие семейных форм воспитания, а также дополнительные выплаты для детей с инвалидностью. Министр подчеркнул, что ключевым приоритетом правительства в следующем году станет поддержка украинских семей и стимулирование рождаемости.

