Як підприємствам швидко замінити відсутніх працівників під час воєнного стану — роз’яснення

Роботодавці під час воєнного стану можуть швидко замінювати відсутніх співробітників, укладаючи строкові трудові договори для подолання кадрового дефіциту.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, як роботодавці можуть подолати кадровий дефіцит у період воєнного стану.

Кадровий дефіцит: чому виникає проблема

Багато підприємств сьогодні стикаються з браком робочої сили. Причинами можуть бути евакуація працівників в інші регіони, перебування у відпустці, простої, тимчасова втрата працездатності чи навіть ситуації, коли місцезнаходження працівника невідоме.

Яке рішення пропонує закон

Щоб оперативно залучати нових співробітників, роботодавець має право укладати строкові трудові договори. Це можливо:

на період дії воєнного стану;

або для заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Таким чином компанії можуть безперервно продовжувати свою діяльність та уникати простоїв, швидко замінюючи відсутніх працівників новими кадрами.

