Як підприємствам швидко замінити відсутніх працівників під час воєнного стану — роз’яснення

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, як роботодавці можуть подолати кадровий дефіцит у період воєнного стану.
Кадровий дефіцит: чому виникає проблема
Багато підприємств сьогодні стикаються з браком робочої сили. Причинами можуть бути евакуація працівників в інші регіони, перебування у відпустці, простої, тимчасова втрата працездатності чи навіть ситуації, коли місцезнаходження працівника невідоме.
Яке рішення пропонує закон
Щоб оперативно залучати нових співробітників, роботодавець має право укладати строкові трудові договори. Це можливо:
Таким чином компанії можуть безперервно продовжувати свою діяльність та уникати простоїв, швидко замінюючи відсутніх працівників новими кадрами.
