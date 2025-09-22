Как предприятиям быстро заменить отсутствующих работников во время военного положения — разъяснение

Работодатели во время военного положения могут быстро заменять отсутствующих сотрудников, заключая срочные трудовые договоры для преодоления кадрового дефицита.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объяснило, как работодатели могут преодолеть кадровый дефицит в период военного положения.

Кадровый дефицит: почему возникает проблема

Многие предприятия сегодня сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Причинами могут быть эвакуация работников в другие регионы, пребывание в отпуске, простои, временная утрата трудоспособности или даже ситуации, когда местонахождение работника неизвестно.

Какое решение предлагает закон

Чтобы оперативно привлекать новых сотрудников, работодатель имеет право заключать срочные трудовые договоры. Это возможно:

на период действия военного положения;

или для замещения временно отсутствующего работника.

Таким образом компании могут непрерывно продолжать свою деятельность и избегать простоев, быстро заменяя отсутствующих сотрудников новыми кадрами.

