До України йдуть дощі та заморозки після потепління

Дощі та похолодання накриють Україну.

В Україні вже у середу, 24 вересня, очікується різке похолодання. За даними Укргідрометцентру, температура повітря у більшості областей знизиться до +11…+17 градусів.

Синоптики попереджають: цього тижня погода зазнає різких змін через потужний холодний атмосферний фронт. Він почне переміщуватися з заходу країни та принесе суттєве зниження температури й опади.

Першими прохолоду відчують західні, північні області та Вінниччина — вже 24 вересня там прогнозуються дощі. Вже 25 вересня зона опадів поступово охопить і східні регіони. Разом із дощами прийде і відчутне похолодання.

Ночами 25–26 вересня стовпчики термометрів опускатимуться до +2…+7 градусів. У деяких районах можливі перші цієї осені заморозки на ґрунті, що стане сигналом про справжній прихід осінньої прохолоди.

Наприкінці тижня, після відходу фронту, територію України охопить область підвищеного тиску — опади припиняться, однак прохолодна погода збережеться.

