В Украину идут дожди и заморозки после потепления

Дожди и холода накроют Украину.

В Украине уже в среду, 24 сентября, ожидается резкое похолодание. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в большинстве областей снизится до +11…+17 градусов.

Синоптики предупреждают: на этой неделе погода претерпевает резкие изменения из-за мощного холодного атмосферного фронта. Он начнет перемещаться с запада страны и принесет существенное понижение температуры и осадки.

Первыми прохладу ощутят западные, северные области и Виннитчина - уже 24 сентября там прогнозируются дожди. Уже 25 сентября зона осадков постепенно охватит и восточные регионы. Вместе с дождями придет и ощутимое похолодание.

По ночам 25–26 сентября столбики термометров будут опускаться до +2…+7 градусов. В некоторых районах возможны первые этой осенью заморозки на почве, что станет сигналом о настоящем приходе осенней прохлады.

В конце недели после ухода фронта территорию Украины охватит область повышенного давления — осадки прекратятся, однако прохладная погода сохранится.

