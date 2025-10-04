Фейкові «ясновидці» з Харкова виманювали гроші через обряди в телеефірі — шахраїв судитимуть

Зловмисники видавали себе за екстрасенсів у телеефірах, обіцяючи глядачам «зцілення» та «зняття порчі».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Харківщині судитимуть групу шахраїв, яких обвинувачують у масштабному шахрайстві через телевізійні програми з «цілителями» та «екстрасенсами». Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, організатором схеми став безробітний харків’янин, який створив злочинну групу та залучив до неї ще трьох спільників — двох чоловіків і жінку.

Вони організували схему дистанційного «цілительства» через популярну телепередачу.

Під вигаданими іменами спільники представлялися «ясновидцями» і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення «обрядів», які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, «знімати порчу» та приносити «зцілення».

Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі.

Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.

Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

Так, до суду напрвлено обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харкова за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України).

Організатору також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.