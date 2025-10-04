Фейкові «ясновидці» з Харкова виманювали гроші через обряди в телеефірі — шахраїв судитимуть

На Харківщині судитимуть групу шахраїв, яких обвинувачують у масштабному шахрайстві через телевізійні програми з «цілителями» та «екстрасенсами». Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, організатором схеми став безробітний харків’янин, який створив злочинну групу та залучив до неї ще трьох спільників — двох чоловіків і жінку.
Вони організували схему дистанційного «цілительства» через популярну телепередачу.
Під вигаданими іменами спільники представлялися «ясновидцями» і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення «обрядів», які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, «знімати порчу» та приносити «зцілення».
Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі.
Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.
Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.
Так, до суду напрвлено обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харкова за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України).
Організатору також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
