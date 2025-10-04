Практика судів
  1. В Україні

Фейкові «ясновидці» з Харкова виманювали гроші через обряди в телеефірі — шахраїв судитимуть

14:10, 4 жовтня 2025
Зловмисники видавали себе за екстрасенсів у телеефірах, обіцяючи глядачам «зцілення» та «зняття порчі».
Фейкові «ясновидці» з Харкова виманювали гроші через обряди в телеефірі — шахраїв судитимуть
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Харківщині судитимуть групу шахраїв, яких обвинувачують у масштабному шахрайстві через телевізійні програми з «цілителями» та «екстрасенсами». Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, організатором схеми став безробітний харків’янин, який створив злочинну групу та залучив до неї ще трьох спільників — двох чоловіків і жінку.

Вони організували схему дистанційного «цілительства» через популярну телепередачу.

Під вигаданими іменами спільники представлялися «ясновидцями» і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення «обрядів», які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, «знімати порчу» та приносити «зцілення».

Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі.

Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.

Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

Так, до суду напрвлено обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харкова за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України).

Організатору також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП шахрай Харків офіс генерального прокурора

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду