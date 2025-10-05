Митна система Польщі дала збій – можливі затримки вантажів на кордоні

Пропуск вантажного транспорту обмежено, система працює в аварійному режимі.

Вранці в Республіці Польща стався технічний збій в електронній системі митного оформлення, повідомили в Державній митній службі України. Через це можливі затримки в русі вантажного транспорту на українсько-польському кордоні. Зокрема, оформлення транспортних засобів на в’їзд в Україну здійснюється в аварійному режимі.

На виїзд з України митна служба пропускає лише транспортні засоби без вантажу.

