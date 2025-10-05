Таможенная система Польши дала сбой – возможны задержки грузов на границе

Пропуск грузового транспорта ограничен, система работает в аварийном режиме.

Утром в Республике Польша произошел технический сбой в электронной системе таможенного оформления, сообщили в Государственной таможенной службе Украины. Из-за этого возможны задержки в движении грузового транспорта на украинско-польской границе. В частности, оформление транспортных средств на въезд в Украину осуществляется в аварийном режиме.

На выезд из Украины таможенная служба пропускает только транспортные средства без груза.

