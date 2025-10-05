Вчителі прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату 4000 грн — Юлія Свириденко

Щомісячну доплату отримають педагоги, які попри небезпеку продовжують навчати дітей у громадах, що розташовані біля лінії фронту.

Вчителі, які працюють у громадах поблизу лінії фронту, відтепер отримуватимуть підвищену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Підвищену доплату отримають понад 25 тисяч педагогів із 84 громад дев’яти областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської.

Виплати будуть нараховані вже в жовтні — за період із 1 вересня 2025 року.

Як зазначила Юлія Свириденко, у держбюджеті на 2026 рік також передбачено підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%.

«У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських учителів як ніколи важлива. Вони виховують наступні покоління, які розвиватимуть державу далі», — наголосила прем’єр-міністр.

Вона також подякувала вчителям за мужність, стійкість і самовіддану працю.

«Те, що наші вчителі залишаються з дітьми і продовжують навчати в умовах постійних тривог і обстрілів, впроваджують нові підходи — це приклад великої відповідальності й любові до своєї справи, до дітей», — підкреслила Свириденко.

