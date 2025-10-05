Практика судів
  1. В Україні

Вчителі прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату 4000 грн — Юлія Свириденко

14:29, 5 жовтня 2025
Щомісячну доплату отримають педагоги, які попри небезпеку продовжують навчати дітей у громадах, що розташовані біля лінії фронту.
Вчителі прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату 4000 грн — Юлія Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вчителі, які працюють у громадах поблизу лінії фронту, відтепер отримуватимуть підвищену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Підвищену доплату отримають понад 25 тисяч педагогів із 84 громад дев’яти областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської.

Виплати будуть нараховані вже в жовтні — за період із 1 вересня 2025 року.

Як зазначила Юлія Свириденко, у держбюджеті на 2026 рік також передбачено підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%.

«У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських учителів як ніколи важлива. Вони виховують наступні покоління, які розвиватимуть державу далі», — наголосила прем’єр-міністр.

Вона також подякувала вчителям за мужність, стійкість і самовіддану працю.

«Те, що наші вчителі залишаються з дітьми і продовжують навчати в умовах постійних тривог і обстрілів, впроваджують нові підходи — це приклад великої відповідальності й любові до своєї справи, до дітей», — підкреслила Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші школа грошова допомога Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду