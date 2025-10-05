Практика судов
Учителя прифронтовых громад будут получать ежемесячную доплату 4000 грн — Юлия Свириденко

14:29, 5 октября 2025
Ежемесячную доплату получат педагоги, которые, несмотря на опасность, продолжают обучать детей в громадах, расположенных рядом с линией фронта.
Учителя, работающие в громадах неподалеку от линии фронта, отныне будут получать повышенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Соответствующее решение принято на заседании Кабмина, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Повышенную доплату получат более 25 тысяч педагогов из 84 громад девяти областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Выплаты будут начислены уже в октябре — за период с 1 сентября 2025 года.

Как отметила Юлия Свириденко, в госбюджете на 2026 год также предусмотрено повышение заработных плат педагогических работников на 50%.

«Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна. Они воспитывают следующее поколение, которое будет развивать государство дальше», — подчеркнула премьер-министр.

Она также поблагодарила учителей за мужество, стойкость и самоотверженный труд.

«То, что наши учителя остаются с детьми и продолжают обучать в условиях постоянных тревог и обстрелов, внедряют новые подходы — это пример большой ответственности и любви к своему делу, к детям», — подчеркнула Свириденко.

