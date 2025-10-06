Ексдиректора департаменту закупівель Міноборони Хмельницького підозрюють у переплаті понад 300 млн грн за воду для ЗСУ

ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику департаменту держзакупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони. За версією слідства, його дії призвели до зайвої сплати понад 322 млн грн під час закупівель води для потреб оборони. За даними УНН, мова іде про Богдана Хмельницького.

За даними слідства, під час дії воєнного стану посадовець, укладаючи та виконуючи два контракти на постачання води, допустив надмірну оплату на користь кількох комерційних структур. Внаслідок цього державі було завдано збитків.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення до військової служби.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування наразі триває.

Зауважимо, що колишнього керівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Богдана Хмельницького суд визнав винним у наданні Національному агентству з питань запобігання корупції недостовірної інформації.

Також раніше повідомлялось, що Шевченківський райсуд Києва арештував Хмельницького, якого підозрюють у корупції.

