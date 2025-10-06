Экс-директора департамента закупок Минобороны Хмельницкого подозревают в переплате более 300 млн грн за воду для ВСУ

ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны. По версии следствия, его действия привели к излишней выплате более 322 млн грн при закупках воды для нужд обороны. По данным УНН, речь идет о Богдане Хмельницком.

По данным следствия, во время действия военного положения должностное лицо, заключая и исполняя два контракта на поставку воды, допустило чрезмерную оплату в пользу нескольких коммерческих структур. В результате государству был нанесен ущерб.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины — небрежное отношение к военной службе.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в данный момент продолжается.

Отметим, что бывший руководитель Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был признан судом виновным в предоставлении Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции недостоверной информации.

Также ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева арестовал Хмельницкого, которого подозревают в коррупции.

