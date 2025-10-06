В Одесі навчальні заклади перевели на дистанційне навчання — що сталося

7 жовтня в Одесі очікується негода.

На Одещині очікуються значні опади 7-9 жовтня. За даними синоптиків, за три дні випаде 45–80 мм дощу. Оголошений I рівень небезпеки (жовтий).

Відповідно до листа Одеської ОВА, в усіх школах, дитячих садках та позашкільних закладах освіти 7 жовтня буде дистанційне навчання.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня через сильну зливу затопило вулиці, які буквально перетворилися на річки. Під воду пішли будинки, паркінги, магазини та авто.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єру Олексію Кулебі перевірити, як працювали місцеві служби та що могло призвести до такої трагедії.

