В Одессе учебные заведения перевели на дистанционное обучение — что произошло

7 октября в Одессе ожидается непогода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области ожидаются значительные осадки 7-9 октября. По данным синоптиков, через три дня выпадет 45–80 мм дождя. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Согласно письму Одесской ОВА, во всех школах, детских садах и внешкольных учебных заведениях 7 октября будет дистанционное обучение.

Напомним, в Одессе 30 сентября из-за сильного ливня затопило улицы, которые буквально превратились в реки. Под воду ушли дома, паркинги, магазины и автомобили.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьеру Алексею Кулебе проверить, как работали местные службы и что могло привести к такой трагедии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.