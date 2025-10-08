Застосунок Резерв+ не буде працювати – попередження від Міноборони

У реєстрі «Оберіг» проведуть технічні роботи.

Міністерство оборони повідомило, що в ніч із 8 на 9 жовтня, з 00:00 до 06:00, у державному реєстрі «Оберіг» триватимуть планові технічні роботи.

На цей час у застосунку «Резерв+» буде тимчасово недоступне отримання послуг або оновлення електронних документів.

У Міноборони радять користувачам заздалегідь зберегти свій електронний військово-обліковий документ у форматі PDF, щоб він залишався доступним офлайн. Зробити це можна на головному екрані застосунку, натиснувши три крапки та обравши опцію «Завантажити PDF».

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

