Приложение Резерв+ не будет работать – предупреждение от Минобороны

Министерство обороны сообщило, что в ночь с 8 на 9 октября, с 00:00 до 06:00, в государственном реестре «Оберег» будут проходить плановые технические работы.
В это время в приложении «Резерв+» будет временно недоступно получение услуг или обновление электронных документов.
В Минобороны советуют пользователям заранее сохранить свой электронный военно-учетный документ в формате PDF, чтобы он оставался доступным офлайн. Сделать это можно на главном экране приложения, нажав три точки и выбрав опцию «Скачать PDF».
Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.
