Приложение Резерв+ не будет работать – предупреждение от Минобороны

В реестре «Оберег» проведут технические работы.

Источник фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны сообщило, что в ночь с 8 на 9 октября, с 00:00 до 06:00, в государственном реестре «Оберег» будут проходить плановые технические работы.

В это время в приложении «Резерв+» будет временно недоступно получение услуг или обновление электронных документов.

В Минобороны советуют пользователям заранее сохранить свой электронный военно-учетный документ в формате PDF, чтобы он оставался доступным офлайн. Сделать это можно на главном экране приложения, нажав три точки и выбрав опцию «Скачать PDF».

Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.