Ірина Мудра обговорила з віцепрезидентом ЄБРР підтримку енергетики та відновлення інфраструктури

Заступниця керівника ОП Ірина Мудра і віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне обговорили співпрацю у сферах енергетики, відновлення інфраструктури та підтримки державних підприємств.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра провела зустріч із віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне, під час якої сторони обговорили подальшу співпрацю між Україною та ЄБРР. Про це повідомляє Офіс Президента.

Ірина Мудра подякувала ЄБРР за послідовну підтримку України. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку, зокрема у сферах енергетики, відновлення інфраструктури та підтримки державних підприємств.

Окремо сторони зосередилися на поточній ситуації в енергетичному секторі, який зазнав нової хвилі російських атак.

Ірина Мудра зазначила, що Президент Володимир Зеленський доручив усім відповідальним органам забезпечити максимальну підготовку до зими. Водночас потрібна допомога партнерів.

За словами заступниці керівника Офісу Президента, важливо підтримати українські енергетичні компанії.

Сторони домовилися про подальше фінансування пріоритетних спільних проектів в Україні.

