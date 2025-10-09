Ирина Мудрая обсудила с вице-президентом ЕБРР поддержку энергетики и восстановление инфраструктуры

Заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне обсудили сотрудничество в сферах энергетики, восстановления инфраструктуры и поддержки государственных предприятий.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая провела встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и ЕБРР. Об этом сообщает Офис Президента.

Ирина Мудрая поблагодарила ЕБРР за последовательную поддержку Украины. Во время встречи обсуждались направления дальнейшего взаимодействия между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития, в частности в сферах энергетики, восстановления инфраструктуры и поддержки государственных предприятий.

Отдельное внимание стороны уделили текущей ситуации в энергетическом секторе, который пережил новую волну российских атак.

Ирина Мудрая отметила, что Президент Владимир Зеленский поручил всем ответственным органам обеспечить максимальную подготовку к зимнему периоду. В то же время необходима помощь партнеров.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента, важно поддержать украинские энергетические компании.

Стороны договорились о дальнейшем финансировании приоритетных совместных проектов в Украине.

