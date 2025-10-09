Рух потягів на Чернігівщину та Сумщину призупинено через атаки РФ, – голова Сумської ОВА Григоров

Для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад.

У напрямку Сумщини та Чернігівщини тимчасово призупинено рух потягів через неможливість проїзду на окремій ділянці колії. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Пасажири у безпеці. Ми постійно координуємо дії з Укрзалізницею та громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям», - заявив він.

За словами Григорова, для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад.

«Організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум», - додав він.

Раніше Укрзалізниця скасувала низку поїздів, а деякі курсуватимуть за зміненими маршрутами.

