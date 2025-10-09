Движение поездов в Черниговской и Сумской областях приостановлено из-за атак РФ, – глава Сумской ОВА Григоров

Для перевозки пассажиров задействован резервный транспорт и автобусы местных громад.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В направлении Сумщины и Черниговщины временно приостановлено движение поездов из-за невозможности проезда на отдельном участке железнодорожного пути. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Пассажиры в безопасности. Мы постоянно координируем действия с «Укрзализныцей» и громадами, чтобы быстро реагировать на ситуацию и помогать людям», — заявил он.

По словам Григорова, для перевозки пассажиров привлечены резервный транспорт и автобусы местных громад.

«Организованы трансферы до Конотопа, Шостки и Сум», — добавил он.

Ранее Укрзализныця отменила ряд поездов, а некоторые будут курсировать по измененным маршрутам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.