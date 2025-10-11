Українка дорогою до Румунії намагалася сховати під капотом Mercedes $970 тисяч

Прикордонники вилучили валюту на 40 млн грн і автомобіль вартістю 1,2 млн грн.

На українсько-румунському кордоні в пункті пропуску «Порубне» прикордонники запобігли незаконному вивезенню 970 тисяч доларів США.

За даними прикордонників, до пункту пропуску прибула громадянка України 1990 року народження, яка прямувала до Румунії, її автомобіль направили на поглиблений огляд.

Під час перевірки спільна група прикордонників і митників виявила в моторному відсіку автомобіля «Mercedes E 55 AMG» спеціально обладнаний тайник. У ньому знаходилося 38 пакунків і 7 згортків із незадекларованою готівкою.

Сума вилученої валюти, за курсом НБУ, становить 40 мільйонів 160 тисяч гривень. Також конфісковано автомобіль, оцінений у 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Чернівецький прикордонний загін направив повідомлення до територіального управління Бюро економічної безпеки області про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 201-3 КК України.

